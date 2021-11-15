 

На Ставрополье водитель насмерть сбил помогающих при ДТП

15.11.2021, 21:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ результате двух ДТП в Ставропольском крае четыре человека погибли на одном участке дороги в Георгиевском городском округе, еще трое ранены, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Вечером 15 ноября водитель автомобиля «Ода» остановился у обочины из-за технической поломки. Он вышел из машины, чтобы установить знак аварийной остановки. В это время грузовик MAN, который двигался в попутном направлении, пытаясь не сбить вышедшего из салона водителя, вывернул руль влево и зацепил встречно движущийся Volkswagen Polo. Грузовая машина опрокинулась в обочину.

Через несколько секунду, чтобы оказать помощь водителю MAN, решили подойти четыре пешехода, они переходили дорогу в неустановленном месте.

«Водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и допустил наезд на пешеходов, которые (все четверо) от полученных травм скончались на месте», –передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.

Сообщается, что один из погибших отлетел на обочину, где зацепил еще двоих пешеходов. Последние госпитализированы, помощь медиков понадобилась и водителю MAN.

Сейчас на месте происшествия работают наряды ДПС и сотрудники МЧС. 



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