Мария Шукшина из-за своих высказываний о вакцинации может исчезнуть из всех соцсетей

Мария Шукшина рассказала, что из-за своих высказываний о вакцинации может в скором времени навсегда исчезнуть из соцсетей. Сейчас многие ее посты блокируются, на площадке YouTube удаляются видео, однако она не намерена менять свою позицию.

Мария Шукшина является противницей вакцинации населения, поэтому ее активность в соцсетях постепенно снижается. Актриса предупредила, что ее поклонники будут видеть ее посты теперь все реже и реже, так как большинство из них блокируется. Из-за критики вакцинации в Instagram ее аккаунт попал в теневой бан, в Facebook ее публикации регулярно удаляются, что касается ее роликов на YouTube, то их ждет та де участь.

Несмотря на это, Шукшина не хочет менять своего мнения, даже под страхом лишиться общения со своими поклонниками. Актриса намерена рассказывать публике о своих мыслях в мессенджерах, где она создала собственные каналы.

Источник: www.instagram.com