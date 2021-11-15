Долина попросила критикующих подписчиков оставить свое мнение при себе

Лариса Долина опубликовала в соцсети Instagram новый пост, в котором поделилась кадром из недавней фотосессии. Некоторые подписчики принялись критиковать знаменитость, но она не стала молчать и попросила их оставить свое мнение при себе.

На снимке Лариса Долина запечатлена в пышном длинном платье сидя на диване. Ее волосы аккуратно собраны в пучок, а на лицо нанесен грим. Артистка на фото отвела взгляд в сторону с серьезным лицом.

Многие фанаты пришли в восторг от публикации Долиной, похвалив ее подтянутую фигуру, красивое лицо и огромный талант. Некоторые же написали, что наряд больше бы подошел 20-летней девушке, а макияж – 40-летней женщине, а диван и задний фон не подходят друг к другу. Также имелись критикующие замечания в ретушировании снимка. На это артистка отметила, что таким подписчикам лучше держать свое мнение при себе, а подобные комментарии не стоит писать, так как по ним сразу видно, что человек вовсе не является знатоком данной темы.

Источник: www.kinoafisha.info