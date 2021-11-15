Ученые назвали продукт, употребление которого увеличивает риск заболеваний сердца

Ассоциация кардиологов в США назвал продукт, употребление которого увеличивает риск развития заболеваний сердца. Речь идет о соли.

В исследовании принимали участие мужчины и женщины, средний возраст которых составил 50 лет, количество испытуемых в каждой группе было одинаковым. Ученые проанализировали данные анализов мочи респондентов, используя принцип «доза-ответ».

Выяснилось, что в большинстве случаев с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы сталкивались представители обеих полов, которые употребляли много соли в течение длительного времени, но в их рационе было недостаточно продуктов богатых калием. Риск проблем с сердцем у таких людей увеличивался на 18%.

Ученые намерены провести дополнительное исследование, в результате которого планируют определить безопасную дозу потребления натрия в сутки.

Источник: ria.ru