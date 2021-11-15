 

France 2 – соцсети не справляются с блокировкой рекламы марсельских наркодилеров

15.11.2021, 21:02, Новости дня
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В Марселе торговцы наркотиками стали выкладывать в соцсетях рекламные ролики — это выделяет их на фоне конкурентов и пишет потенциальным покупателям всю необходимую информацию, рассказывает France 2. Хотя официально интернет-платформы должны блокировать подобный контент, используемые алгоритмы не справляются с задачей, и модерация информации ложится на плечи обычных интернет-пользователей.

Марсельские наркодилеры продвигают свой товар в соцсетях с помощью снятых с дрона видео, как в телерекламе. Место встречи, часы доставки и демонстрация качества и разнообразия товара — всё для того, чтобы распространить информацию о точках сбыта.

В квартале Сен-Лу, где снимали этот клип, жители не питают иллюзий.

ЖИТЕЛЬНИЦА МАРСЕЛЯ: Это привлечёт толпы. Их и так уже много, и они — короли (ухмыляется). Наш квартал — на первом месте в этом деле.

Полицейские хорошо знают о наркотрафике, но реклама наркотиков, как брендовых вещей — новшество для квартала.

РУДИ МАНН, секретарь Альянса национальной полиции в департаменте Буш-дю-Рон: Неожиданностью стало то, что их (наркотики. — ИноТВ) предлагают широкой общественности в соцсетях, что раньше не выявляли. Это позволяет потребителям, которые не обязательно имели представление о товаре, сразу о нём узнать, и раз клип сделан относительно хорошо, он может привлечь новых клиентов.

В переписке дилеры объяснили, что речь идёт о маркетинговой стратегии, которая помогает им отличаться от конкурентов. И они не единственные, кто использует соцсети для своей рекламы. Этих молодых людей из Лиона зовут «Дальтоны». Они часто устраивают гонки в городе, прерывают футбольные матчи и снимают это в прямом эфире в интернете.

Но можно ли заблокировать эти видео? Официально платформы запрещают публиковать подобный контент на своих сайтах, однако, по словам специалиста, контроль, который осуществляется с помощью алгоритмов, непригоден и его недостаточно.

МИКАЕЛЬ СТОРА, сотрудник Центра мониторинга цифровых миров в гуманитарных науках: Большинство крупных соцсетей совсем не вкладывает финансы в модерирование, потому что это стоит дорого. Они просто решают этот вопрос тем, что каждый должен стать модератором для другого.

Также сообщить о противозаконном контенте в интернете можно на сайте PHAROS, которым управляет полиция и особая жандармерия. 

Дата выхода в эфир 12 ноября 2021 года.



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