 

Минфин: повышение цен на водку не приведёт к подорожанию алкоголя

15.11.2021, 20:51, Разное
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Министерство финансов с 1 января намерено повысить минимальную цену водки на 7,4 процента. По мнению чиновников, это не приведёт к увеличению расходов населения на алкогольные напитки.

Сейчас минимальная розничная цена поллитровой бутылки водки – 243 рубля. Если предложение Минфина примут, поллитра будет стоить, как минимум, 261 рубль. Чуть большее повышение ждёт коньяк и бренди. Некоторые наблюдатели убеждены, что подорожание водки может стать причиной социального взрыва.

«Разрушение Советского Союза началось с подорожания водки. Притом даже не горбачёвского, а ещё андроповского, когда она стала стоить 4 рубля 70 копеек. Недовольство начало созревать уже тогда, и Горбачёв с Лигачёвым только нажали на спусковой крючок, сделав водку по 10 рублей!» – считает экс-председатель Совета Министров СССР, сенатор Николай Рыжков.

В Минфине, однако, уверены, что на рынке алкоголя ничего не изменится: «Цена на водку в России давно устанавливается рыночными механизмами и от действий государства тут ничего не зависит. Разве что исчезнет из продажи самая дешёвая водка и граждане будут покупать алкоголь высокого качества. Это нельзя назвать подорожанием, это даже позитивный факт», – сказал министр финансов Антон Силуанов.

Правительство подсчитало, что от повышения минимальной розничной цены бюджет получит дополнительно несколько миллиардов рублей, необходимых для повышения зарплат силовикам. Параллельно с повышением цен на водку планируется развернуть борьбу с самогоноварением и сократить площади виноградников в Крыму и на Кубани.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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