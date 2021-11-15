 

Китай строит корабль-космодром нового типа

15.11.2021, 20:48, Новости дня
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Габариты корабля составляют 162,5х40 м. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2022 году.

Судно нового типа будет оснащено необходимым оборудованием для поддержки пусков ракет-носителей Long March 11, более крупных ракет – Smart Dragon, а также будущих носителей на жидком топливе, сказано в сообщении. 

В будущем корабль планируют использовать в качестве посадочной платформы для первых ступеней ракет-носителей аналогично SpaceX, которая использует такие платформы для посадки первых ступеней Falcon 9 и Falcon Heavy.

Как сообщают СМИ, построение корабля-космодрома обеспечит Китаю больше возможностей для вывода кораблей в космическое пространство, а также снизит нагрузку, которая возлагается на четыре основных космодрома страны.

Контекст:

Китай уже совершил два пуска твердотопливных ракет Long March 11 из акватории Желтого моря с использованием переоборудованных барж – в июне 2019-го и сентябре 2020 года. Это позволило Китаю стать третьей после США и России страной, осуществившей запуск космической ракеты с плавучей платформы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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