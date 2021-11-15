Челябинский хирург сделал новый нос ребенку из тканей уха по собственной методике



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«Получилась комбинированная пластика с использованием комплексных трансплантатов из ушных раковин. Мы взяли сектор ушной раковины, причем не просто кожу, но и хрящ. Такой вариант – это моя собственная разработка. И сегодня можно смело говорить о том, что эти идеи, эти догадки были правильными и операция прошла успешно»,— рассказал Коростылев.

Маленькая пациентка потеряла часть носа еще в младенчестве. Девочка родилась недоношенной, первые месяцы она дышала через трубку, которая разрушила ткани носового хряща.

«Но мне в тот момент важно было сохранить жизнь ребенку, с носиком разбираться будем позже», – рассказывает мама девочки.

Коррекции перегородки пришлось ждать восемь лет. По словам мамы пациентки, клиники одна за другой отказывали в лечении. Согласились взять на операцию в Москве, но не раньше, чем девочке исполнится 6-7 лет.

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Нос создали из “индийского лоскута” и хряща ушной раковины.

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«Сказали надо брать ткань со лба и переносить на нос и ходить с этим куском месяца два. Я была в шоке от метода. Челкой, говорят, потом лоб закроете и не видно будет. У меня руки просто опустились. Решила, что будем ждать новых технологий»,— поделилась женщина.

По словам Михаила Коростелева, такой дефект носовой перегородки действительно сложно исправить. Обычно приходится делать несколько операций, при этом используют ткани со лба, из-за уха или нижней губы.

Операция длилась больше четырех часов. Девочка уже восстановилась и ходит в школу.