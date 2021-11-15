 

Мнение: Пограничный тупик

15.11.2021, 20:40, Разное
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Скверная история с беженцами из Ирака, Сирии и Йемена, доставленными в Беларусь, продолжает развиваться по самому отвратительному сценарию.

Около двух тысяч человек, среди которых много женщин и детей, сегодня покинули палаточный лагерь близ погранперехода Брузги — Кузница на белорусско-польской границе и пошли на прорыв. Прорвавшись через заграждение со стороны Беларуси, бедолаги оказались на нейтралке и подошли к польской границе, где их встретили и колючая проволока и польские пограничники.

Беларусь утверждает, что беженцы «самоорганизовались» и двинулись к границе, Польша настаивает, что беженцев к границе согнали белорусские силовики. И это куда больше похоже на правду.

Зачем Лукашенко продолжает гнать беженцев к границе? Зачем предлагает доставить беженцев самолетами сразу в Германию? Чтобы показать миру, что он белый и пушистый, озабочен проблемой беженцев? И выставить европейцев негодяями, которые не хотят принять беженцев?

Для меня очевидно, что для Лукашенко беженцы – это расходный материал, ему плевать на несчастный людей. Но Лукашенко, похоже, будет продолжать играть эту мрачную игру. Если сегодня Польша пропустит на свою территорию эти две тысячи человек, завтра Лукашенко свезет к границе в два раза больше беженцев.

Боюсь, что у этой истории просто нет развязки, которая устроит всех. Это тупик.

На снимке: на белорусско-польской границе, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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