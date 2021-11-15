Сотни беженцев сломали забор

…с белорусской стороны погранперехода Брузги — Кузница и вплотную подошли к польской границе. МВД Польши ожидает штурма.

Сотни беженцев из Ирака, Сирии и Йемена, оказавшиеся в Беларуси, покинули палаточный лагерь и подошли к погранпереходу Брузги — Кузница на белорусско-польской границе. Об этом сообщает Zerkalo.io.

Фото: камеры на КПП

«Утром в понедельник 15 ноября беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска Брузги»,

— отчитался Пограничный комитет Беларуси.

На кадрах, опубликованных белорусским государственным информагентством БелТА, можно заметить, как люди прорывают заграждение и проходят к белорусскому КПП. Среди беженцев много женщин и детей. По данным источника РИА Новости, сейчас в районе погранперехода находятся около двух тысяч человек.

Судя по видео, распространенным другими СМИ, мигранты прошли через КПП с белорусской стороны и оказались в зоне между ним и польским пунктом пропуска. Здесь их встретили польские пограничники в касках, которые растянули поперек дороги колючую проволоку и перегородили путь беженцам.

Таким образом, на территорию Польши люди попасть не могут. Сейчас многие из беженцев садятся вдоль колючей проволоки. БелТА утверждает, что к польскому КПП подъехал водомет. В громкоговоритель польские правоохранители предупреждают, что если мигранты пойдут дальше, то силовикам придется дать отпор. Также на границе со стороны Польши включают запись с женским голосом, который просит беларусов опомниться.

«Соседи, беларусы, очень вас просим, опомнитесь. Это невинные женщины и дети. Позвольте им вернуться домой. Еще недавно рука об руку мы охраняли границу, а теперь вы так страшно поступаете по отношению к невинным людям. Неужели после всего этого вы сможете посмотреть в глаза своим женам и детям? Одумайтесь, пожалуйста».

Тем временем в МВД Польши сообщили, что готовы дать отпор, если беженцы попытаются прорвать оцепление и все-таки пересечь польскую границу.

Ближе к вечеру беженцы начали расставлять палатки в зоне между двумя КПП. Как передает «Наша Нива», пункт «Брузги» заволокло дымом от костров, которые разожгли мигранты.

С начала ноября на белорусско-польской границе обострилась ситуация с беженцами, которые прилетели в Минск для того, чтобы в дальнейшем попасть в страны Евросоюза. 8 ноября тысячи выходцев из Ирака, Сирии и Йемена двинулись в сторону польской границы в сопровождении вооруженных силовиков в камуфляже. Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын заявил, что «началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу».

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