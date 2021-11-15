 

Системные ссылки для Windows 11 будут только в одном единственном браузере

15.11.2021, 20:26, Новости дня
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Только через Edge! В компании Microsoft, похоже, окончательно определились с единственным браузером, через который разработчики будут предоставлять системные ссылки. Все остальные будут игнорироваться, говорят эксперты.

По словам специалистов, для таких ссылок уже предоставлен соответствующий префикс, который в любом случае отправит вас на браузер Edge. Там же пользователи смогут теперь открывать новости разработчика, а также папки с настройками и виджетами.

Напомним, что после стремительного входа на рынок, операционная система Windows 11 суть притормозила свое распространение. По данным проведенных исследований, две трети современных устройств все еще остаются на старых операционках. Среди причин нежелания устанавливать одиннадцатую версию пользователи называют опасения, что с Windows 11 перестанут работать те или иные приложения.



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