Компания ZTE представила новую модель смартфона Libero 5G II

Китайский производитель ZTE провел презентацию своего нового смартфона Libero 5G II. По словам представителей компании, характерной особенностью конструкции данного гаджета является использование процессора Dimensity 700.

Также разработчик сообщает об аппаратной платформе MediaTek в смартфоне. Устройство получило экран средних размеров – на 6,67дюйма по диагонали. Изображение на нем модно настроить в стандарте качества FHD+, что соответствует разрешению 2400 на 1080 пикселей.

Восьмиядерный Dimensity 700 работает с тактовой частотой 2,2 ГГц. Оперативная память здесь составляет 4 Гб. В основном накопителе базовой версии – 64 Гб. Емкость аккумулятора равняется 3900 мАч. Аппарат неплохо защищен от пыли и влаги.