Мнение: Дарт Вейдер живёт лучше Дар Ветра, оквартиренные россияне и суд за камеру на домофоне

1. Разница в уровне жизни между советским коммунизмом и западным капитализмом видна даже по произведениям фантастики. Вот любопытное наблюдение от коллеги genby. Он указывает, что Дар Ветер, – главный герой романа «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, один из руководителей космической программы будущей коммунистической Земли, – живёт в худших бытовых условиях, чем Дарт Вейдер (Энакин Скайуокер), – раб на планете Татуин в 1-м эпизоде «Звёздных войн» Джорджа Лукаса:

https://genby.livejournal.com/950094.html

Цитата из книги:

«К утру Дар Ветер входил в свое постоянное жилище, неподалеку от обсерватории Совета, которое не успел еще переменить. Дар Ветер открыл продувочные краны в обеих своих комнатах. Спустя несколько минут вся накопившаяся пыль исчезла. Дар Ветер выдвинул из стены постель и, настроив комнату на запах и плеск моря, к которому он привык за последнее время, крепко заснул».

Условия жизни топ-менеджера из светлого коммунистического будущего, начальника всех станций связи с «Великим Кольцом», главного дипломата Земли. Две маленькие комнаты, почему постоянно засоряемые пылью, встроенная в стены мебель из-за тесноты, и даже эта микроквартира теряется с потерей работы.

А вот такие жилищные условия жизни в мрачном капиталистическом будущем, причем у рабов на самом дне общества, чуть ли не на самой отсталой планете. Шестилетнего ребенка и его матери, Энакин и Шми Скайуокеров, проживающих в лачуге квартала рабов на окраине Мос Эспа:

«2 спальни, мастерская гостиная, кладовка, санузел. Также лестница ведет на второй этаж и собственную» крышу.

2. Банки сообщают, что в среднем за первые три года заёмщик успевает погасить 40 процентов от ипотеки. Стараются гасить досрочно. Дальше гасить легче, инфляция съедает часть долга, однако если предположить, что скорость погашения через три года не меняется, ипотеку целиком гасят в среднем за 7 лет:

https://lenta.ru/news/2021/11/15/mortgage/

Читатели пишут в комментариях:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/granica-obespechennosti–10-tysiach-rublei-v-mesiac-618f71d41b8ae132979f3e58#comment_990741382

В Ленинграде нормальным было, когда родители, взрослые дети и внуки жили в одной квартире, а очень часто в одной комнате.

Сейчас в Петербурге норма другая. Абсолютно все мои знакомые живут отдельно, в собственных квартирах. Взрослые холостые дети тоже в собственных отдельных квартирах. В коммуналках знакомых нет. Вроде, их практически не осталось.

В очередь ставят так же, как и тогда, только тогда нужно было иметь 5,5 кв.м на человека, сейчас 9 метров. Квартиры в итоге дают в собственность.

Плюс очередникам можно уйти на городской коммерческий найм. Там трёхкомнатная стоит около восьми, вроде, тысяч рублей в месяц. Но с очереди снимают.

Желающих почти нет. Все хотят халявы в собственность.

Добавлю от себя, что коммуналки в Петербурге есть, однако комнаты там обычно сдают — или гастарбайтерам, или молодёжи, которой хочется жить в историческом центре. Нерасселённая коммуналка — это, как правило, коммуналка, в которой один из жильцов не готов менять свою комнату на квартиру в другом районе. Большая часть таких несогласных — или пожилые люди, которые боятся ехать в незнакомое место, или пьющие, которым не до квартирного вопроса.

3. «Их нравы». Британца будут судить за установку домофона с видеокамерой. Он хотел защититься от воров, но соседка заявила, что в камеру видно кусочек её участка, и она не хочет, чтобы сосед за ней «следил»:

https://rg.ru/2021/10/15/v-britanii-oshtrafuiut-muzhchinu-ustanovivshego-zvonok-so-vstroennoj-kameroj.html

Европа вообще довольно дика в том, что касается видеорегистраторов — они запрещены в целом ряде стран. Законодатели полагают, что право прятаться от видеокамер важнее, чем право защищаться от грабителей и воров.