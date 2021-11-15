Депутат: Потери от COVID-19 сравнимы с численностью населения некоторых регионов РФ

«Побуждать людей к вакцинации, я уверен – необходимо. Да, делать все это необходимо, максимально учитывая интересы граждан – это крайне важно. Но столь же важно остановить разрастание пандемии», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко, комментируя решение депутатов инициировать широкое обсуждение законопроекта о QR-кодах.

«Обсуждая законопроект об использовании QR-кодов, необходимо тщательно поработать его положения не только с регионами, но и с экспертным сообществом, с представителями правительства, с министерством здравоохранения, с Роспотребнадзором», – отметил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, заместитель секретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.

«Нужно выработать меры, которые, с одной стороны, были бы наиболее эффективными в борьбе с коронавирусной инфекцией, а с другой стороны – сняли бы часть вопросов, которые сейчас есть у людей», – отметил парламентарий. Он отметил, что главная задача на сегодняшний день – это защита граждан, их жизни и здоровья. Ревенко отметил, что в Думу поступает много обращений от граждан, часть из них встревожена.

«Базовое право каждого гражданина – это право на жизнь. Это закреплено в Конституции. Любые другие права меркнут и теряют всяческий смысл, если не соблюдается это главное и базовое право человека. Обязанность органов власти, и нас, депутатов – защитить это право», – подчеркнул законодатель.

«В этом году РФ потеряла более 250 тысяч граждан. Это цифра, сопоставимая не просто с населением большого города от мала до велика, но уже сравнимая по численности населения с отдельными регионами России. За все время пандемия унесла около 400 тысяч человек», – напомнил Ревенко.

Сейчас наиболее эффективный заслон распространению COVID-19 – это вакцинация, подчеркнул собеседник. «Прививаться надо, побуждать людей к вакцинации, я уверен – необходимо. Да, делать все это необходимо, максимально учитывая интересы граждан – это крайне важно. Но столь же важно остановить разрастание пандемии», – подчеркнул депутат от «Единой России».

В минувшую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Документы, предложенные правительством, предполагают, – граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из законопроектов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

В понедельник лидер думских единороссов Владимир Васильев по итогам заседания президиума фракции сообщил: депутаты от «ЕР» пока не приняли решение по проектам о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. «Мы приостановили работу, мы ее продолжим потом – либо сегодня, либо завтра… Вопрос сложный, поэтому мы его хотели бы обсудить детально», – цитировал Васильева ТАСС.

«Инициативы правительства соответствуют Конституции и направлены на защиту жизни и здоровья людей, но реализация предложенных мер требует обсуждения с регионами и институтами гражданского общества», – в свою очередь, отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Как сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах, по состоянию на середину ноября, пандемия унесла жизни более 255,3 тысяч человек. Ежедневно от вызываемого коронавирусом заболевания в РФ погибает 25-30 медиков, всего за время пандемии от COVID-19 в РФ умерло около 16 тысяч медицинских работников.