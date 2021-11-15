В Пентагоне рассказали о готовящемся визите нового главы Минобороны Украины

Новый министр обороны Украины Алексей Резников отправится в Вашингтон для встречи с министром обороны США Ллойдом Остином. Встреча запланирована на текущей неделе, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби.

По данным CNN, цель визита – знакомство и обсуждение ситуации у восточных границ Украины, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Резников допустил отмену в стране обязательного призыва в армию в рамках реформ. Также он рассказал о мечтах перехода Украины на профессиональную армию.

Назначили Резникова главой минобороны Украины 4 ноября, за это проголосовали депутаты Верховной рады.