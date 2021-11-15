 

Карпин допустил свой уход из сборной до стыковых матчей

15.11.2021, 20:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлавный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин допустил, что может покинуть команду еще до стыковых матчей.

«Есть ли уверенность, что я буду главным тренером сборной РФ в стыковых матчах? Я не знаю, думаю. Я размышляю об этом. Дедлайн по решению – может быть, неделя. Мне нужно отдохнуть, спокойно проанализировать, дальше подумать», – приводит его слова РИА «Новости». 

Контракт Карпина с Российским футбольным союзом был подписан до декабря 2021 года. В случае выхода в раунд плей-офф соглашение автоматически продлевалось.

Между тем министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что сборная РФ по футболу потерпела тяжелейшее поражение в Сплите от хорватов, но показанный в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года командой результат можно считать достойным.

«Тяжелейшее поражение. Согласен с Валерием Карпиным, что результат достойный в отборе. С хорватами мы сами не проявили себя так, чтобы был другой итог. Верим в команду, что окажемся на чемпионате мира», – сказал Матыцин.

Ранее Карпин назвал своей виной поражение от команды Хорватии в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Напомним, футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Таким образом, потерпев поражение, РФ на ЧМ-2022 будет играть стыковые матчи за право попасть на турнир в Катаре. Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года.



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