 

В Белоруссии задержали группу кавказцев, пытавшихся под видом сирийских беженцев попасть в Польшу

15.11.2021, 20:11, Разное
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Белорусскими пограничниками была задержана группа жителей Северного Кавказа, пытавшихся нелегально пересечь границу с Польшей. Российские граждане выдавали себя за сирийских беженцев, надеясь получить политическое убежище в одной из стран ЕС.

«Внешне они мало отличались от других мигрантов: такие же темноволосые, бородатые», — признался лейтенант Януш Тарашкевич, командовавший задержанием.

Пограничников привлекала необычная речь мигрантов.

«Язык у них непонятный, но периодически проскакивали какие-то русские слова. В том числе и нецензурные», — рассказал Тарашкевич.

В ходе проверки документов выяснилось, что все члены группы являются российскими гражданами, проживающими в республиках Северного Кавказа.

Задержанные признались, что надеялись получить статус беженцев в Германии или Франции. В Белоруссии им предъявлено обвинение в попытке незаконного пересечения границы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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