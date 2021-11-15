Назван лучший завтрак для борьбы с запором

Врач Меган Росси назвали лучший завтрак, который поможет решить проблему запора. По ее словам, эффективным слабительным является жирный йогурт.

У каждого человека симптомы запора могут проявляться индивидуально. В результате нужно применять разные подходы к лечению. При запоре отлично поможет кофеин. Элемент, содержащийся в чае или кофе, стимулирует движение кишечника. В то же время вздутие живота может вызвать фруктовый сок, поскольку в нем содержится очень много фруктозы. Если человек утром ест фрукты, то лучше употреблять их в цельном виде.

При постоянном запоре нужно обратиться к врачу-терапевту. Чтобы решить проблему, необходимо пить достаточное количество воды, тогда стул смягчится. В рацион нужно добавить клетчатку. Запор помогут облегчить арбуз, малина, груши, попкорн, чернослив, йогурт, каши, чечевица, кофе.

Источник: www.medikforum.ru