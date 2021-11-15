 

Комаровский рассказал, нужно ли будить ребенка с температурой, чтобы сбить ее

15.11.2021, 20:10, Разное
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Популярный детский врач Евгений Комаровский рассказал, нужно ли будить ребенка, если у него поднялась температура. По словам педиатра, малыша лучше поднять с кровати, чтобы дать жаропонижающее.
Комаровский назвал главную проблему высокой температуры тела. По его словам, ребенок в таком состоянии теряет большое количество жидкости. Когда ее запасы не пополняются, а присутствует лихорадка, наступает обезвоживание. Такая ситуация чревата возникновением судорог.

Доктор Комаровский дал несколько советов по поводу того, как себя вести. Если температура тела не превышает отметку 38 градусов, то ребенка можно не будить. Когда показатели растут, то необходимо поднять малыша, дать ему лекарство и воды.

Если ребенок уже больной, то к ночи необходимо готовиться заранее. Важно обеспечить ему надлежащие условия для сна. В комнате должно быть влажно и прохладно. Если ребенок много пил и у него наблюдается нормальное мочеиспускание, то можно не будить его. Когда в доме сухо и слишком тепло, а температура растет, то существует риск, что малыш проснется с температурой под 40 и придется ехать в больницу.

Источник: solenka.info



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