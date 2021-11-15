 

Экс-жена Григорьева-Аполлонова пришла на концерт «Иванушек» с новым мужем

15.11.2021, 20:10, Разное
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Группа «Иванушки International» отметила 25-летие существования масштабным концертом, который состоялся в «Крокус Сити Холле». На выступление пришла и бывшая супруга солиста Андрея Григорьева-Апполонова Марина вместе со своим нынешним мужем.
Певец развелся с женой в 2019 году, однако в апреле того же года она закрутила роман и вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. В январе прошлого года у пары родился сын, которого назвали Александром. На юбилейный концерт бывшего супруга Марина Зубкова пришла в компании наследника и мужа. Ее наряд вызвал восторг у публики. Речь идет о пиджаке с необычными вырезами и высоких ботфортах. За кулисами она активно фотографировалась, в том числе вместе с Григорьевым-Аполлоновым. Более того, нынешний супруг на снимке запечатлен в обнимку с певцом, что говорит о нормальных отношениях пары после развода. Также она поделилась с фанатами фрагментом своего зажигательного танца в компании подруги.

К слову, Марина Зубкова родила Григорьеву-Аполлонова двоих сыновей, а в браке с Зубковым на свет появились еще два наследника. Она стала для солиста группы «Иванушки International» второй женой, до нее он состоял в браке с Марией Лопатовой, которая тоже со временем ушла от него к баскетболисту и капитану российской сборной Андрею Кириленко.

Источник: www.instagram.com



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