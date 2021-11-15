 

TVN24 – защиту восточной границы Польша увековечит в памятной монете и банкноте

15.11.2021, 20:08, Новости дня
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Ситуация на восточной границе Польши за последний год, а особенно за последние месяцы, крайне острая. Количество попыток нелегального пересечения границы только растёт. В связи с этим Национальный банк Польши решил в срочном режиме выпустить коллекционную монету и банкноту «Защита польской восточной границы», передаёт TVN24.


Reuters

Глава Национального банка Польши Адам Глапиньский принял решение в срочном режиме выпустить коллекционную монету и банкноту «Защита польской восточной границы», пишет TVN24.

Польский телеканал напоминает, что Национальный банк Польши имеет исключительное право на выпуск монет и банкнот. Все денежные знаки, выпущенные Национальным банком, в том числе коллекционные, — это законное платёжное средство на территории Польши. Более того, выпуск коллекционных денежных единиц служит увековечению важных исторических дат, выдающихся деятелей, а также углубляет интерес к польской культуре, науке и традиции. 

TVN24 напоминает, что с начала этого года польская пограничная служба зафиксировала 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, из них 3,2 тыс. человек в ноябре, почти 17,3 тыс. в октябре, почти 7,7 тыс. в сентябре и более 3,5 тыс. в августе.

Из-за миграционного давления со 2 сентября этого года в двух польских приграничных воеводствах со 183 населёнными пунктами действует чрезвычайное положение. Оно было введено сроком на 30 дней в соответствии с указом президента Анджея Дуды, затем сейм согласился продлить его ещё на 60 дней, отмечает телеканал.

Согласно планам, к середине будущего года на границе с Белоруссией, где не проходит естественная граница по реке Буг, будет возведён металлический забор. Его длина составит 180 км, он будет оснащён колючей проволокой и электроникой. Вдоль границы будут установлены датчики движения, а также камеры дневного и ночного режима, подытоживает TVN24.



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