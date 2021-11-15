N-TV – в Австрии начал действовать частичный локдаун для непривитых

С начала этой недели в Австрии действует частичный локдаун для тех, кто не прошёл вакцинацию или не переболел коронавирусом за последние 180 дней. До 24 ноября этой группе граждан разрешено покидать дома только по уважительной причине. Как пишет немецкий телеканал N-TV, эти ограничения в предрождественские недели станут тяжёлым ударом по розничной торговле. Также планируется ввести комендантский час для всех жителей страны.



Reuters

С полуночи в Австрии действует локдаун для тех, кто не прошёл вакцинацию, пишет немецкий телеканал N-TV. Граждане, которые не сделали прививку или не переболели коронавирусом за последние 180 дней, могут выходить из дома только по убедительной причине. Сейчас, в важнейшие недели перед Рождеством, это может стать тяжёлым ударом для торговли, отмечается в материале.

Кроме того, австрийское правительство раздумывает о том, чтобы ввести для всего населения запрет на выход на улицу в ночные часы с целью взять под контроль четвёртую волну эпидемии в стране. Это предложение уже представлено, и решение по нему будет приниматься в ближайшую среду, заявил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн.

«Мы все в одной лодке», — подчеркнул он. Если общего локдауна необходимо избежать, обязательно требуется ограничение контактов между людьми, добавил австрийский министр здравоохранения. Предполагается, что ограничения будут действовать с 22 часов вечера. Также они означают закрытие гастрономических заведений в ночные часы.

Мюкштайн отметил, что масштабы четвёртой волны коронавируса обусловлены, в первую очередь, большим числом невакцинированных людей. Поэтому с этого понедельника для данной группы действует частичный локдаун. До 24 ноября им разрешено покидать свои дома только по веским причинам, таким как поход на работу, в магазин за продуктами или на прогулку. Это касается примерно 2 миллионов из 9 миллионов жителей Австрии.

Локдаун для всех, кто не сделал прививку и не переболел за последние 180 дней, плохо скажется на торговле, подчёркивает N-TV. По предварительным расчётам, ограничения на выход из дома могут привести к потере €350 миллионов торгового оборота еженедельно. «Покупательная способность большой части населения в самое важное для розничной торговли время будет смещена в пользу цифровых гигантов», — предостерегает управляющий директор торговой ассоциации Райнер Вилль.

При этом было доказано, что почти никто не заражается коронавирусом в магазинах. Ожидается, что этот шаг ещё больше повысит стремление людей пройти вакцинацию, отмечает немецкий телеканал. Прежние ужесточённые меры уже значительно увеличили темпы вакцинации. В настоящее время число привитых граждан в Австрии составляет около 65%, чуть меньше, чем в Германии.

По словам канцлера Александра Шалленберга, шаги, предпринятые правительством и федеральными землями Австрии, — это лишь «нижняя граница» возможного. Он отметил, что отдельные земли могут вводить ещё более строгие правила. Например, столица Австрии Вена уже объявила, что в будущем будет требовать проведения ПЦР-теста и у привитых и выздоровевших людей в ночных гастрономических заведениях и на всех мероприятиях с участием более 25 человек. Кроме того, в мегаполисе начнётся вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Нынешнее ужесточение мер вызвало резкую критику со стороны Австрийской партии свободы. Правые популисты немедленно призвали к проведению демонстрации в Вене в следующую субботу. В стране сейчас действует «система коронавирусного апартеида», написал в Facebook лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Он также объявил о подаче жалобы в Конституционный суд в связи с пренебрежением основными правами и свободами человека.

В воскресенье за сутки в Австрии было в очередной раз зарегистрировано очень высокое число новых случаев заражения коронавирусом — 11 552 случая, напоминает немецкий телеканал N-TV. Заболеваемость за неделю на 100 тыс. жителей достигла отметки в 850 случаев.