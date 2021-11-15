Спойлер: Собчак не посадят – Личное мнение

Героиня очередного ролика Собчак подала на тамаду-жруналистку заявление. Женщина пришла к Ксении, чтобы рассказать о своей сложной жизни, в ответ на что тамада вывалила ей документы от второй стороны конфликта.



Фото: Соцсети

Сразу скажу: разбираться, кто прав, кто виноват в самом конфликте Шамаловых, я не хочу. Разных сплетен, версий слышала много, но для меня очевидно одно — правду я не знаю, а строить догадки, основываясь на слухах, не имею привычки.

Важно другое: если раньше приглашённые герои просто утирались, то теперь дело дошло до заявлений в органы следствия.

Что грозит Собчак?

Если претензии будут доказаны, то уголовный срок. Женщина, ни много, ни мало, обвиняет тамаду в раскрытии медицинской тайны.

Уверена, что дело, конечно, не выгорит, но любопытна сама ситуация. Человек приходит на интервью, чтобы озвучить свою версию, в ответ на что — внезапно! — получает бумаги от второй стороны конфликта.

«Данные мы получили от второй стороны, чтобы наша работа была честной и независимой», — объяснилась Собчак.

Женщина пришла, наивно полагая, что её выслушают, как это принято, но Ксюшенька была готова!

И это называется честной работой? К тебе приходит гость, а ты общаешься со второй стороной конфликта?

Откровенно скажу, мой разум отказывается принимать всё это. Я сейчас не про Собчак — с ней-то как раз всё давно мне понятно. Но вы, дорогие мои, соглашаясь на интервью с тамадой, чего ждёте?

Поддержки? Объективного нейтрального отношения? Разве кому-то ещё непонятно, чем всё заканчивается обычно?

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