В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 более 81% работников школ – Шкарлет

“По оперативной информации, полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли более 528 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или более 81% их общего количества. Минимум одной дозой вакцины привито 95,4% работников школ”, – говорится в сообщении.

Шкарлет отметил, что самое большое количество полностью привитых учителей – в Харьковской (90,9%), Черкасской (90,3%), Донецкой (89,9%) и Днепропетровской (88,3%) областях.

“Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодняшний день являются Ровенская область – 8%, Тернопольская – 7,1% и Закарпатская – 7%”, – написал он.

Министр также сообщил, что сегодня 5,4 тыс. школ (40% от общего числа) переведены на дистанционное обучение. Самое большое количество школ на онлайн-обучении – во Львовской (636) и Одесской (621) областях. На каникулах в Украине сейчас 84 школы.

“В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в “красной” зоне) детей нужно возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к основателям учебных заведений”, – заявил Шкарлет.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

Ляшко подтвердил, что 8 ноября не вакцинированные от COVID-19 учителя будут отстранены от выполнения своих должностных обязанностей на период карантина.

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