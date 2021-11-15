 

“Почему вы не вместе? Прекрасная пара”. В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу “Танцы со звездами”

15.11.2021, 19:54, Новости дня
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Певица и ведущий позируют на фото на фоне построенных на горе коттеджей. Во время съемки певица была в белом пушистом пальто.

“Добро пожаловать в Грузию! Очень рад, что ты сумела навестить нашу прекрасную страну, я и наши зрители с нетерпением ждем твоего выступления на сцене “Танцев со звездами”, – написал он.

“Почему вы не вместе? Прекрасная пара”, – прокомментировали фото пользователи сети.

“Красивые какие”, – оценили совместное фото знаменитостей подписчики.

В Instagram Stories Макацария также разместил фрагмент интервью, которое записал с певицей во время ее визита в Грузию, а также показал, как она репетировала песню на украинском языке из своего репертуара.

На странице артистки в Facebook отмечается, что эфир танцевального грузинского шоу с ее участием состоится 15 ноября в 20.00 по киевскому времени.

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Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Тина Кароль воспитывает сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Иракли Макацария родился в 1985 году в Батуми. В Украине он стал широко известен как главный герой шестого сезона шоу “Холостяк” на телеканале СТБ.

С победительницей шоу Аленой Лысак отношения у Макацарии не сложились – пара рассталась после завершения проекта. Все это время он скрывал подробности личной жизни.

10 апреля 2021 года Макацария рассказал, что состоит в отношениях с 19-летней Елизаветой Чичуа, и назвал ее “любовью своей жизни”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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