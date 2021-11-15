 

Гепарин может спасти от смерти тяжелых пациентов с COVID-19

15.11.2021, 19:48, Разное
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В многоцентровом исследовании Медицинского университета Вены участвовали 568 пациентов, госпитализированных в трех регионах Австрии с тяжелыми симптомами COVID-19. Из них 71,5% получали терапевтические дозы низкомолекулярного гепарина, еще 10,5% — антикоагулянты, которые не являются антагонистами витамина К (апиксабан и ривароксабан).

В течение 5-16 дней врачи собирали образцы плазмы крови у пациентов и оценивали маркеры тромбообразования, воспаления и гибели клеток. Авторы исследования обнаружили, что ни один из антикоагулянтов не снижал уровень Д-димера — продукта распада белка фибрина, который присутствует в крови после разрушения тромба, — но при этом выживаемость пациентов, получавших гепарин, была выше.

«У больных, получающих этот препарат, период инфицирования был в среднем на четыре дня короче по сравнению с другими пациентами. Мы были удивлены, что низкомолекулярный гепарин может напрямую влиять на заразность коронавируса», — сообщили ученые.

Нужны ли антикоагулянты при COVID-19?

Очень важная статья для все, кто считает необходимым принимать эликвис и ксарелто “на всякий случай”. 

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Специалисты добавили, что антикоагулянт может потенциально подавлять способность SARS-CoV-2 связываться с клетками, тем самым предотвращая их заражение.

Ранее ученые из США, Канады, Германии, Индии и Великобритании исследовали эффективность профилактической и терапевтической доз гепарина для больных с умеренным и тяжелым течением COVID-19. Результаты показали, что полная доза антикоагулянта снизила риск потребности в ИВЛ у пациентов с умеренным течением COVID-19 на 98,6% по сравнению с больными той же группы, получавших профилактические дозы антикоагулянта. Кровотечение как побочный эффект было диагностировано у небольшого числа участников.

У тяжелых больных антикоагулянты снизили вероятность тромбоза, однако никак не сказались на потребности в ИВЛ и не уменьшали срок госпитализации.



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