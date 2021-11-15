Глава Центробанка назвала виновных в росте инфляции в России

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что в росте инфляции в России виноваты сами граждане страны. Об этом глава регулятора заявила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Набиуллина пояснила, что люди начинают тратить больше денег и покупать больше товаров, но меньше копить. При этом жители все чаще берут потребительские кредиты: по словам экономиста, это чревато серьезными рисками “для раскручивания инфляционной спирали”, при чем негативный эффект этой ситуации может быть долгосрочным, сообщает Ura.ru.