 

«Нелегальные мигранты прилетают в Беларусь через Москву»

15.11.2021, 19:42, Разное
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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву. Трансляция его пресс-конференции велась в твиттере.

«Последние события заставляют думать, что РФ тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых… мигранты приезжают через Москву», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии также выпустили совместное заявление из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС. В нем они в том числе осудили действия Александра Лукашенко «по использованию мигрантов в политических целях».

Мигранты на польско-беларусской границе. Фото: Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

Ранее сегодня сотни беженцев из Ирака, Сирии и Йемена, оказавшиеся в Беларуси, покинули палаточный лагерь и подошли к погранпереходу Брузги — Кузница на белорусско-польской границе. По данным РИА Новости, в районе погранперехода находятся около двух тысяч человек.

Ситуация с беженцами, которые прилетели в Минск для того, чтобы в дальнейшем попасть в страны Евросоюза, на белорусско-польской границе обострилась в начале ноября. 8 числа тысячи выходцев из Ирака, Сирии и Йемена двинулись в сторону польской границы в сопровождении вооруженных силовиков в камуфляже. Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын тогда заявил, что «началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу».

Источник: Новая газета



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