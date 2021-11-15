Мнение: Смена тактики

Судя по тому, что происходит в стране, принято решение об изменении тактики действий власти. Говорить о стратегии в строгом смысле нельзя, так как отсутствие суверенитета в принятии базовых решений скрывать уже просто невозможно: российское руководство действует строго в рамках проекта перехода к «новой нормальности», а этот проект по отношению к России имеет исключительно внешний характер. Не у нас его разрабатывали, не у нас и менять его правила и порядок действий. Наши руководители в данном случае — просто трансляторы чужих решений. Поэтому стратегия — это понятие к России не применимо в принципе. Речь лишь о тактике.

Смысл происходящего, в общем-то, имеет свою рациональную подоплеку. Управленческая деградация плюс неоправданно (с точки зрения проектировщиков) затянутые сроки и крайне низкая эффективность исполнения привели к тому, что управление страхом утратило свой ресурс. Люди не то чтобы перестали бояться, но страх как побудительный мотив перестал быть руководством к действию. В переводе на понятный язык — люди устали бояться. Порог страха стал слишком высоким, и с каждым разом режим должен включать всё более свирепые меры, чтобы напугать и без того напуганных людей еще сильнее. А пределы административных возможностей для этого уже выбраны.

Поэтому ключевой параметр — процент вакцинированных — растет с каждой новой итерацией насилия все меньше. Это не фигура речи, это математика.

Для повышения параметра нужно подключать новый фактор, которым в октябре-ноябре становятся QR-коды. Можно заметить, что после их введения темп прироста несколько вырос, но вряд ли он превратится в тренд, скорее всего, в ноябре вакцинируются те, кого испугали введением кодов, после чего тенденция на падение темпов возобновится. В любом случае, уже сформировался четкий социальный слой, готовый любыми путями уходить от навязанной насильственной вакцинации. Его, конечно, будут дробить, будут пытаться действовать еще более жестоко, но теперь режим будет вынужден дополнительно переключаться на новую крайне сложную задачу — повторным вакцинациям. На Западе это называют непонятным словом «бустер». Слабый ресурс, неспособный справиться с первой задачей, теперь должен будет как-то решать новую.

Уже понятно, что без перехода к прямому террористическому управлению, без введения чрезвычайного или даже военного положения ситуацию не изменить. Но это настолько нетривиальная задача для Кремля, что он будет пытаться «выбрать» весь ресурс, который можно использовать без перехода к военному положению. Собственно, вся тактика сейчас и будет основана на лавировании между исполнением внешних решений и собственными быстро падающими возможностями.

При этом проект перехода к «новой нормальности» предполагает введение военного положения для подавления сопротивления. Проблема в том, что для этого сопротивление должно быть маргинализировано, представлять малую часть от общего числа населения. Сколько — я не знаю. 10, 15, 20 процентов. Но не более. Не зря введена контрольное число для достижения «коллективного иммунитета» в 80 процентов. Оставшиеся 20 по мнению проектировщиков «новой нормальности» могут быть подавлены силой. Но в России это соотношение не выходит. Режим не в состоянии обеспечить его, и более того: есть риск, что переход к ревакцинации начнет уменьшать общее число «действующих» вакцинированных. Причем приличными темпами.

В таких условиях введение военного положения чревато окончательной утратой управляемости и крахом режима. Именно поэтому и именно сейчас предпринимаются беспрецедентные меры для перелома обстановки.

Есть два пути нанести противнику поражение — разбить его (прямой путь) и разбить его планы (непрямой путь). Непрямой путь всегда сложнее, дольше, но всегда эффективнее.

Если принять за факт, что российский режим перешел к прямой войне с народом (что уже никаких сомнений не вызывает), то он теперь — враг. И нанести ему поражение — единственный способ спасти народ от истребления. Наиболее эффективный путь — это разрушение планов нашего врага, так как в прямом столкновении он, безусловно, сильнее. За него ресурс, структурность, против народа — его неорганизованность и распыление всех ресурсных возможностей. Но шанс есть, и чем жестче режим идет на «продавливание» результата, тем этот шанс (как ни парадоксально — но это классика философии) выше.

В эту субботу 20 ноября в 19 часов по Москве я буду проводить вебинар. Основные его вопросы опубликованы здесь: https://el-murid.livejournal.com/4940800.html

Запись на семинар по почте [email protected]

По всей видимости, помимо указанных вопросов я коснусь и ситуации, которая складывается буквально в последние несколько недель и даже дней и ее развития. Мы должны понимать модель, по которой обстановка будет развиваться. Это нужно, чтобы каждый мог выстраивать своё личное поведение и свои персональные действия, исходя из тех перспектив, которые возникают в ходе реализации этой модели. Надеюсь, что всё это окажется полезным для слушателей.

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