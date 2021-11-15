Мнение: Наступление в Южном Марибе. Ноябрь 2021 года

Вышел новый большой видеоотчет хуситов о продолжающемся наступлении в Южном Марибе.

Много уничтоженных и захваченных тачанок, много убитых и пленных (стоит отметить, что раненых не добивают, а перевязывают и увозят в тыл), различные трофеи + весьма атмосферный кусок видео со штурмом какой-то деревни.



Сейчас бои идут за горный район Джабал-аль-Балак – последнее крупное естественное препятствие перед столицей провинции Мариб.

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