 

Мнение: Наступление в Южном Марибе. Ноябрь 2021 года

15.11.2021, 19:34, Разное
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Вышел новый большой видеоотчет хуситов о продолжающемся наступлении в Южном Марибе.
Много уничтоженных и захваченных тачанок, много убитых и пленных (стоит отметить, что раненых не добивают, а перевязывают и увозят в тыл), различные трофеи + весьма атмосферный кусок видео со штурмом какой-то деревни.


Сейчас бои идут за горный район Джабал-аль-Балак – последнее крупное естественное препятствие перед столицей провинции Мариб.

Источник: Colonel Cassad



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