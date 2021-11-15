 

Полстолетия назад выпустили легендарный процессор Intel 4004

15.11.2021, 19:32, Новости дня
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Всего три года назад полувековой юбилей отмечала и сама компания Intel. А теперь сотрудники американского производителя чипов, а вместе с ними и большинство ИТ-шников, отмечают пятидесятилетия со дня выхода легендарного процессора Intel 4004.

На самом деле, это был первый в мире микропроцессор, благодаря которому мир, в результате, увидел, что под электронную вычислительную машину вовсе не обязательно отводить половину просторной комнаты.

По случаю юбилея Intel выдал специальный пресс-релиз. В нем руководитель компании Патрик Гелсингер рассказал, как изменился мир электроники за последние полстолетия. Технологии за это время шагнули намного дальше, чем, возможно, за предыдущую тысячу лет.



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