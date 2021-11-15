Мнение: Потенциал роста значимости

О потенциале роста СЗ недавно речь в комментариях зашла и я поняла, что тема для многих новая.

Потенциал роста значимости – это то, насколько ваша значимость (СЗ) способна вырасти в конкретных отношениях в обозримом будущем.

В какой-то мере потенциал СЗ важней самой СЗ.

Например, для самого начала отношений низкая СЗ не имеет никакого значения. Только Сокровища ожидают, что их сразу же полюбят.

Нужно какое-то время, чтобы СЗ выросла.

Поэтому первым и главным фактором для роста СЗ является Время.

Как давно вы знакомы и как давно начали общаться.

Важнее первое, но если давно знакомы, а общаться начали недавно, потенциал роста может оставаться.

В начале знакомства пластичность СЗ очень велика, после лет и даже месяцев знакомства у СЗ пластичности нет, она кристаллизована.

Нужны особые обстоятельства или алхимия, чтобы вернуть пластичность кристаллизованной СЗ.

Кристаллизация СЗ само по себе обстоятельство не плохое, скорее очень хорошее.

Если ваша СЗ выросла, а потом кристаллизовалась, вы получаете стабильную и надежную привязанность, настоящую любовь.

Растущая СЗ обычно называется влюбленностью.

В это время кровь греется, окружающая реальность плывет, почти физически ощущается, как все кипит, будто в алхимическом сосуде.

Но пластичность такая продолжается недолго.

Иногда всего несколько дней или несколько недель.

Потом значимость начинает падать или стабилизируется. А чаще то чуть падает, то стабилизируется, и в получается то самое болото, ни туда, ни сюда.

Иногда значимость бывает качающейся вверх и вниз, на порогах и ярусах, но не нужно путать это с качанием короны и мигающей рефлексией, когда человек то нравится, то не нравится, то нравится опять.

Его значимость при этом может быть довольно стабильной, но качается корона, мигает рефлексия, и кажется, что СЗ скачет туда-сюда.

От характера человека и характера отношений тоже зависит, насколько быстро кристаллизуется для него СЗ другого.

Но обычно первые дни общения СЗ очень пластична, то есть может быстро идти вверх, а может вниз или то вверх-вниз.

Через месяц общения СЗ проходит первый этап кристаллизации, через четыре месяца второй, через год – третий.

Дальше кристаллизация идет медленней, хотя интеграция продолжается, то есть привязанность обрастает дополнительными связями, у пары появляется все больше общего. Интеграция тоже влияет на СЗ, но увеличивает ее не вверх, а вширь.

Относительно роста вверх через год-два значимость уже очень стабильна и чтобы перевести ее опять в пластичное состояние нужна помощь поля, сама по себе она пластичней не станет.

Вот это первый фактор роста СЗ – Время общения.

Второй, но не менее, даже более важный фактор – Разница ОЗ.

Само по себе Время к росту СЗ не приводит, оно кристаллизует СЗ, а отрицательный фактор времени дает пластичность.

А вот Разница ОЗ дает СЗ большой потенциал роста. И рост ОЗ человека дает потенциал роста даже кристаллизованной его СЗ.

К сожалению разница дает рост СЗ только одной стороне, той, у которой ОЗ больше.

Поэтому фактором баланса является Разница ОЗ = 0. Это когда ОЗ людей равны.

В этом случае СЗ растет хотя и не стремительно, но растет весь период пластичности, связанный с фактором Времени, то есть первые дни, потом первые месяцы.

Обратите внимание, рост СЗ бывает только при спонтанном взаимодействии фигур и зависит от трех факторов одновременно.

Если фигуры в поле никак не взаимодействуют, роста СЗ не будет, и не имеет значения фактор Времени и фактор Разницы ОЗ.

Обратите также внимание, что взаимодействовать с фигурой можно, совсем не общаясь с человеком.

В этом случае будет злокачественный рост СЗ.

Злокачественный рост СЗ – это когда между человеком и его фигурой в поле другого нет или мало связи.

Это называется “лярва”, сущность, не имеющая отношений к живому человеку. Сущность эта в полном смысле демоническая, порождение короны.

У лярвы тоже есть СЗ, и эта СЗ растет по тем же примерно законам, что и фигура человека.

Для нее тоже имеет значение Время, Разница ОЗ и третий фактор.

Третьим фактором роста СЗ является Уровень границ.

Уровень границ – это то, что мы неполиткорректно, но наглядно обозначаем как рапан-рыба-нерыба.

У рапана границы не сформированы, вместо них – перламутровая раковина его иллюзий.

У рыбы границы уже есть, но зыбкие, условные, похожие на буйки. Сформированные границы – это уровень нерыбы.

Чем выше уровень развития границ человека, тем быстрей и больше растет его СЗ для партнера.

Рыбаки умеют поддерживать пластичность своей СЗ, когда им нужно, а некоторые продвинутые рыбаки умеют возвращать кристаллизованную СЗ в жидкое состояние.

Чем ниже уровень развития границ человека, тем медленней и меньше растет его СЗ для партнера.

Две нерыбы при встрече быстро выращивают СЗ друг для друга, два рапана, встретившись, делают это медленно и через пень-колоду.

Соответственно, рыба и рапан будут иметь перекос темпов роста в пользу рыбы, то есть ее СЗ будет расти быстрей и больше.

Но только при прочих равных.

Имеют значение все три фактора.

При оценке потенциала роста СЗ важно иметь в виду и Время (общения), и Разницу (ОЗ), и Уровень (границ).

Эту троицу можно представить как трех античных богов.

За Время отвечает Крон, он же римский Сатурн.

Сатурн все делает прочным, долговременным, стабильным. Не дает расти, но не дает и распадаться на части, связывает, интегрирует и материализует, придает форму, надежность.

За Разницу ОЗ отвечает Зевс, он же римский Юпитер.

Юпитер все расширяет, увеличивает, растит. Он заставляет меньшее стремиться к росту и течь в сторону большего. Он выстраивает иерархию и отвечает за социальный лифт и социальную конкуренцию в ее плодотворном значении, не разрушительном. Юпитер – добрая планета.

За Уровень границ отвечает Афродита, римская Венера.

Отцом Венеры в разное время в разных местностях назначался то Сатурн, то Юпитер.

По свидетельству некоторых авторов Венера дочь Кроноса или даже рождена от крови его отца Урана. Но другие авторы считают ее дочерью Юпитера.

Венера способна разорвать привязанность, которую создает Сатурн, обратить вспять кристаллизацию, сделать твердое жидким.

Она же может нейтрализовать любую разницу ОЗ, заставив царицу влюбиться в быка, как это произошло с Пасифаей, родившей Минотавра, а потом с ее дочерью Ариадной, которая принесла брата в жертву Тесею и была готова отказаться от царского трона ради него.

Сила Венеры велика, а секрет ее – в волшебном поясе.

О волшебном поясе богини Любви упоминают многие, в “Иллиаде” сама Гера одалживает у Афродиты ее пояс, чтобы отвлечь Зевса от помощи троянцам в Троянской войне.

Пояс – символ хороших границ. Это круг границ, прочно опоясывающий и защищающий человека.

“Распоясаться” – значит выйти из границ.

Развязать пояс девушке мог только муж после свадьбы, это означало обладание ею, соединение с ней (без границ).

Мужчинам пояс надевали во время воинской инициации, он означал взросление и возмужание. На пояс вешали оружие.

Главная сила человека – в круге границ.

Поэтому когда речь идет о нерыбе и тем более о рыбаке, динамика СЗ может быть хорошей с любой точки времени и ОЗ.

Это касается даже случаев, когда на другой стороне тоже нерыба, и тем более когда речь о партнере-рыбе или рапане.

Но мы всегда будем говорить о трех факторах роста СЗ, потому что нерыбы встречаются очень редко.

В письмах я иногда тороплюсь назвать авторов нерыбами, но речь идет обычно о их потенциале.

Нерыбы, которые иногда ведут себя как нерыбы, но чаще как рыбы – это скорее рыбы, а не нерыбы.

Нерыбий потенциал стоит очень дорого, поэтому лишний раз это приятно упомянуть.

Но мы с вами пока должны освоить, как фактор Времени, фактор Разницы ОЗ, фактор Уровня границ влияют на динамику СЗ.

Обратите внимание из всех факторов только Разница ОЗ зависит от второго человека.

Время зависит от времени, Уровень границ зависит только от вашего уровня границ.

А вот Разница ОЗ – это ваша ОЗ минус ОЗ второго.

Положительное или отрицательное значение этой формулы будет ускорять или тормозить рост вашей СЗ.

Часто эта величина может показывать и величину вашей хлеборезки, которая зависит только от вас.

При измерении ОЗ имеют значение следующие характеристики в порядке убывания:

1. Любовная ОЗ (опишите своими словами, в чем она выражается и как ее увидеть).

2. Имидж (то же самое, опишите, что относится к имиджу)

3. Экономика (как увидеть ОЗ в Экономике)

4. Образование ( и это)

5. Здоровье

6. Работа

7. Семья

8. Друзья

Остальные ресурсы тоже участвуют, но чаще всего вот эти и вот в такой очередности.

Надо учитывать, что если какие-то из ресурсов человека очень богаты, даже с внешней стороны, это может покрывать предыдущие ресурсы, а если чересчур ущербны могут обесценивать остальное.

То есть говоря, например, о здоровье, мы не имеем в виду инвалида, потому что инвалид вряд ли будет иметь высокую любовную ОЗ (хотя такое возможно) и с имиджем у него скорее всего будут проблемы.

Поэтому очередность основных ресурсов для измерения ОЗ именно такая.

Понятно, как разница ОЗ влияет на рост СЗ?

А почему так влияет?

И понятно ли, почему очень хорошие границы делают этот фактор не таким существенным?

Дальше в письмах мы потренируемся определять потенциал для роста СЗ.

А пока так обсуждайте и приводите примеры.