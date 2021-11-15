В Большом театре начали проверку после сообщения о «минировании»

Специалисты проверяют здание Большого театра в Москве после анонимного сообщения о «минировании», сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение от неизвестного о том, что здание Большого театра по адресу: Театральная площадь, 1, «заминировано». Данная информация проверяется, на место направлены специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи», – сообщил источник ТАСС.

В апреле сотрудники полиции начали доследственную проверку после анонимных сообщений с угрозами взрыва не менее 20 мостов в центре Москвы, торговых центров, высших учебных заведений, школ и детских садов, а также магазинов «Магнит» и «Пятерочка».