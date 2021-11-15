Стала известна дата суда над Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы

Тбилисский городской суд назначил заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили на 16 ноября, сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая.

«16 ноября в Тбилисском городском суде состоится судебный процесс над Михаилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии. Заседание назначено на 11:00 (10:00 мск – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит ТАСС слова юриста.

Ранее в Грузии начался процесс над экс-президентом страны, гражданином Украины Михаилом Саакашвили по делу о растрате более чем 9 млн лари (это свыше 5 млн долларов по прежнему курсу) госсредств на личные нужды – покупку дорогой одежды, поездки на курорты для похудания, вызовы массажисток.

Саакашвили уже осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционно депутата. В конце сентября он нелегально проник в Грузию. За нарушение госграницы он может быть осужден на пять лет.