 

Стала известна дата суда над Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы

15.11.2021, 19:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТбилисский городской суд назначил заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили на 16 ноября, сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая.

«16 ноября в Тбилисском городском суде состоится судебный процесс над Михаилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии. Заседание назначено на 11:00 (10:00 мск – прим. ВЗГЛЯД)», –  приводит ТАСС слова юриста.

Ранее в Грузии начался процесс над экс-президентом страны, гражданином Украины Михаилом Саакашвили по делу о растрате более чем 9 млн лари (это свыше 5 млн долларов по прежнему курсу) госсредств на личные нужды – покупку дорогой одежды, поездки на курорты для похудания, вызовы массажисток.

Саакашвили уже осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционно депутата. В конце сентября он нелегально проник в Грузию. За нарушение госграницы он может быть осужден на пять лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Полиция Лос-Анджелеса нашла звезду сериала “Доктор Кто” Таню Фир, которую считали пропавшей без вести

18.05 / На Украине оценили убытки от запуска «Северного потока – 2»

15.10 / Эксперт рассказал, почему россияне не получили Нобелевскую премию по физике

20.11 / Захватчик заложников в Тбилиси задержан

06.10 / Сентябрь побил температурный рекорд

07.11 / Оппоненты Саакашвили поклялись не допустить его возвращения во власть

04.08 / Черногория открыла границу для россиян

24.05 / “Желаю Slavia встретить мужчину, которому доверяешь”. Цибульская высказалась о жене Dzidzio

29.08 / Посольство Турции в Кабуле вернулось из эвакуации в город

23.02 / Украинский оркестр из Китая получил престижную премию в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика