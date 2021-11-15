В NASA решили перенести высадку астронавтов на Луне

NASA планирует отложить высадку астронавтов на Луну с конца 2024 года на несколько лет.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее глава НАСА Билл Нельсон официально обновил график программы возвращения американцев на Луну, а также заявил, что США намерены высадиться там раньше, чем Китай.

Напомним, при президентстве Дональда Трампа США обещали осуществить высадку на Луне до 2024 года. Трамп также подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.