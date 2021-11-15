 

Автомобилистам разъяснили особенности обслуживания турбомоторов

15.11.2021, 19:16, Разное
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Эксперты разъяснили автомобилистам особенности обслуживания турбомоторов. Когда происходит переход с атмосферного агрегата, изменяется не только мощность.
Движок с турбонаддувом требует, чтобы масло было более качественным. К тому же необходимо производить его частую замену. Как заявил эксперт Сергей Пищенок, для защиты такого агрегата и турбины от перегрева важно отдавать предпочтение качественному сырью. В процессе выбора такового необходимо отталкиваться от рекомендаций автомобильного производителя.

В стандартной работе «атмосферника» и турбомотора существуют некоторые отличия. Когда меняется движок, увеличивается нагрузка на масляную систему. Автомобиль с турбиной подвержен риска, если даже просто стоит на холостом ходу. Чрезмерная нагрузка приводит к тому, что более быстро вырабатывается масло. Если его своевременно не менять, это может негативно сказаться на турбокомпрессоре.

Источник: tarantas.news



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