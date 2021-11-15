Принц Гарри обратился к экстрасенсу принцессы Дианы, чтобы узнать обстоятельства смерти матери

Принц Гарри решил узнать более подробную информацию о смерти своей матери. Для этого он обратился к личному экстрасенсу принцессы Дианы Салли Морган.

Долгое время вокруг смерти принцессы Дианы ходило много тайн. Ее младший сын до сих пор переживает из-за трагической кончины матери. Она умерла в результате ДТП, которое произошло в 1997 году. Принц Гарри не перестает пытаться разобраться в обстоятельствах кончины принцессы Дианы. В связи с этим он решил обратиться к экстрасенсу матери.

Супруг Меган Маркл позвонил по телефону к знакомой принцессы Диане. Разговор сторон длится 45 минут. Экстрасенс рассказала, что принц Гарри впервые попытался наладить свое психологическое состояние.

Больше всего внука королевы Елизаветы волновали обстоятельства, при которых погибли принцесса Диана. Незадолго до аварии Морган разговаривала с ее сестрой. Она пояснила Саре Спенсер, что представительница королевской семье умрет, пребывая в темном месте. Экстрасенс отчетливо увидела тротуар и спасателей на нем. Они пытались оказать принцессе Диане помощь. Эту информацию маг не стала сообщать принцу Гарри. Она посоветовала ему позвонить своей тете, чтобы та пояснила все подробности.

Салли Морган уверена, что принцесса Диана с небес наблюдает за сыновьями. В свое время экстрасенс предсказала принцу Гарри, что он свяжет жизнь с брюнеткой. Вероятно, речь шла об актрисе Меган Маркл. Именно с ней сейчас он состоит в браке, семья воспитывает сына и дочь.

Источник: peopletalk.ru