 

Принц Гарри обратился к экстрасенсу принцессы Дианы, чтобы узнать обстоятельства смерти матери

15.11.2021, 19:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принц Гарри решил узнать более подробную информацию о смерти своей матери. Для этого он обратился к личному экстрасенсу принцессы Дианы Салли Морган.
Долгое время вокруг смерти принцессы Дианы ходило много тайн. Ее младший сын до сих пор переживает из-за трагической кончины матери. Она умерла в результате ДТП, которое произошло в 1997 году. Принц Гарри не перестает пытаться разобраться в обстоятельствах кончины принцессы Дианы. В связи с этим он решил обратиться к экстрасенсу матери.

Супруг Меган Маркл позвонил по телефону к знакомой принцессы Диане. Разговор сторон длится 45 минут. Экстрасенс рассказала, что принц Гарри впервые попытался наладить свое психологическое состояние.

Больше всего внука королевы Елизаветы волновали обстоятельства, при которых погибли принцесса Диана. Незадолго до аварии Морган разговаривала с ее сестрой. Она пояснила Саре Спенсер, что представительница королевской семье умрет, пребывая в темном месте. Экстрасенс отчетливо увидела тротуар и спасателей на нем. Они пытались оказать принцессе Диане помощь. Эту информацию маг не стала сообщать принцу Гарри. Она посоветовала ему позвонить своей тете, чтобы та пояснила все подробности.

Салли Морган уверена, что принцесса Диана с небес наблюдает за сыновьями. В свое время экстрасенс предсказала принцу Гарри, что он свяжет жизнь с брюнеткой. Вероятно, речь шла об актрисе Меган Маркл. Именно с ней сейчас он состоит в браке, семья воспитывает сына и дочь.

Источник: peopletalk.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Как сухопутный динозавр переплыл океан?

12.10 / Пришили «зеленую метку»

26.09 / Челябинцы 5 км несли на руках автомобиль через лес, чтобы избежать платного участка трассы

02.04 / Физические упражнения в среднем возрасте не спасают женщин от снижения когнитивных функций

22.09 / Как узнать заранее, на что способен человек: считываем энергетику личности по лицу

07.10 / Коронавирус в России: за сутки число зараженных выросло на 11,1 тысячи

12.01 / В Сирии, российские войска развернуты к востоку от Евфрата, возле автомагистрали используемой армией США

10.06 / Мнение: Этническая карта Афганистана и Пакистана – ведь идея просится сама собой

20.06 / В России снова выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса

14.09 / Политологи прогнозируют улучшение результатов “ЕР” на выборах в Госдуму в сравнении с 2016 годом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика