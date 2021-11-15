Эксперты составили ТОП-5 самых мощных смартфонов 2021 года

Эксперты составили ТОП-5 смартфонов, которые были признаны самыми мощными в 2021 году. Авторами рейтинга являются специалисты бенчмарка Master Lu.

ТОП-5 открывает устройство Black Shark 4 Pro. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm SM8350 Snapdragon 888. Размер оперативной памяти в зависимости от комплектации может составлять 12 или же 16 Гб, ПЗУ – 256 или же 512 Гб. Диагональ экрана в девайсе – 6,67 дюйма. Камера является тройной. За работу гаджета в автономном режиме отвечает батарея емкостью 4500 мАч, присутствует опция быстрой зарядки. Black Shark 4 Pro поступил в продажу в июле 2021 года. Модель на старте пользовалась очень хорошим спросом. Преимуществом данного смартфона является отличный экран, частота обновления которого составила 144 Гц. Стоимость устройства составляет 50 тысяч рублей.

На четвертой позиции находится iQOO 8 Pro. В качестве процессора в данной модели выступает Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G. Размер ОЗУ может составлять 8 или же 12 Гб, ПЗУ – 256 или же 512 Гб. Диагональ экрана смартфона составляет 6,78 дюйма. Камера является тройной, емкость аккумулятора заявлена на уровне 4500 мАч, обладатель устройства может воспользоваться функцией быстрой зарядки.

По словам экспертов, крупный и тяжелый аппарат имеет качественный AMOLED-экран с тонкими рамками и слегка закругленными краями. Этот дизайн постепенно становится старомодным, держать устройство в руке не очень просто, есть риск постоянных падений. Эту проблему частично решает фирменный чехол. Разрешение тройной камеры составляет 50+48+16 Мп. Качество съемки является превосходной.

Тройку лидеров открывает Xiaomi Mix 4. Смартфон обладает процессором Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G. Размер ОЗУ составляет 8 или же 12 Гб в зависимости от модификации, ПЗУ – 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб. Диагональ экрана с разрешением Full HD+ достигает 6,67 дюймов, частота обновления находится на уровне 120 Гц. Особенностью аппарата является подэкранная камера разрешением 20 Мп. Сзади присутствуют три датчика с общим показателем 108 Мп.

На втором месте находится Nubia Red Magic 6S Pro. Процессор – Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G. В данной модели могут быть следующие варианты ОЗУ: 12 ГБ, 16 ГБ, 18 ГБ. ПЗУ, в свою очередь, составляет 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ. Диагональ экрана – 6,8 дюйма. Камера является тройной. Смартфон считается геймерским, его выпустила дочерняя компания ZTE. Устройство в зависимости от комплектации можно приобрести за 600-730 долларов.

ТОП возглавил Asus ROG Phone 5s Pro. Смартфон обладает процессором Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G. Размер ОЗУ составляет 18 Гб, а ПЗУ – 512 Гб. В этой модели установлен 6,78-дюймовый экран. Что касается камеры, то она является тройной. Эксперты обращают внимание на аккумулятор, емкость которого составляет 6000 мАч.

Особенностью девайса является дисплей ROG Vision на задней панели, который обладает двумя сенсорными датчиками и обеспечивает неоновой подсветкой. Частота обновления основного экрана составляет 144 Гц. Чтобы смартфон не перегревался, в комплект входит внешний охладитель. Камера с основным датчиком на 64 Мп позволяет делать качественные снимки и записывать видео в 8К-формате.

Источник: basetop.ru