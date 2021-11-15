Особенности устройства контроллера

15.11.2021, 19:42, Детали

Теги: Технологии, Транспорт

Контроллер или ЭБУ двигателя считается одним из основных элементов всей бортовой электросистемы современного автомобиля. Именно благодаря ей мотор имеет лучший выхлоп, стабильную систему работы, высокую производительность. Любая поломка может изменить все ключевые параметры.

Устройство ЭБУ мотора

Устройство контроллера отличается сложностью. Самым главным элементом остается процессорная часть, которая расположена на одном кристалле, но при этом имеет множество структурных элементов, включая запоминающие, преобразующие устройства, а также генератор тактовой частоты.

Еще один важный элемент блока – формирователи входного и выходного сигналов. Дополнительно имеется штекерный разъем на много полюсов, а также непосредственно источник питания.

Если необходимо приобрести эбу тойота или мерседес, других моделей автомобилей, то рекомендуется обращаться к проверенным поставщикам, поскольку ограниченное количество фирм производит качественные контроллеры.

Назначение ЭБУ

Контроллер собирает информацию сразу с большого количества датчиков, среди которых:

расположение дроссельной заслонки;

показатели температуры двигателя и окружающей среды;

подача кислорода и топлива;

скорость авто;

положение педали газа;

коленчатого вала;

контроль за тормозными механизмами и за жидкостью в них;

данные с бачка гидроусилителя;

анализ напряжения бортовой системы питания.

Также контроллер помимо сбора информации отдает следующие команды в систему:

управление фазами газораспределения;

управление поддержанием температуры;

положение дроссельной заслонки и подача воздуха;

стеклоподъемникам;

подогревам;

управление автоматической коробкой передач;

впрыск топлива.

Если иномарка более высокого класса, то набор команд будет на порядок больше.

Принцип работы

Принцип работы электронного блока управления автомобилем заключается в приеме информации из различных датчиков, которых на данный момент может быть больше 20. Внешне он выглядит как простой блок с металлическим корпусом, но вся основная начинка расположена внутри. Такие запчасти через интернет можно приобрести по доступной цене, но в любом случае необходимо понимать, как работает контроллер. Полученная информация обрабатывается по особому алгоритму и затем создаются команды для исполнительных элементов. В итоге оптимизируются все конструктивные элементы силового агрегата и повышается эффективность его работы.

При возникновении первых признаков неисправностей с ЭБУ можно провести самостоятельную диагностику, но для этого потребуется наличие адаптера и специальной программы на ПО.