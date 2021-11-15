Корниенко рассказал, как часто и о чем общается с президентом

На вопрос, часто ли он общается с президентом, Корниенко ответил утвердительно.

“Звонит, у нас совещания несколько раз в неделю. Да, общаемся, коммуницируем. Мы, в принципе, и в рамках партии часто виделись, но там были другие вопросы, например, “куда там пьяный депутат опять поехал?” – рассказал Корниенко.

Он уточнил, что если речь шла о народных депутатах, то на такие вопросы отвечал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

“А за депутатов местных советов, за их не всегда достойное поведение (они ведь тоже за руль в нетрезвом виде садятся) отвечал я”, – пояснил Корниенко.

Сейчас же, по его словам, он говорит с президентом о прохождении законов, о том, что происходит в сессионном зале, “почему срываются те или иные вещи”.

Контекст:

Корниенко занимает должность первого вице-спикера Верховной Рады с 19 октября, до того он возглавлял партию “Слуга народа” и был заместителем главы парламентской фракции этой политсилы.

8 ноября он сообщил о решении сложить полномочия главы партии “Слуга народа”. 15 ноября главой партии на съезде политсилы избрали нардепа Елену Шуляк.

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