 

Корниенко рассказал, как часто и о чем общается с президентом

15.11.2021, 19:00, Новости дня
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На вопрос, часто ли он общается с президентом, Корниенко ответил утвердительно. 

“Звонит, у нас совещания несколько раз в неделю. Да, общаемся, коммуницируем. Мы, в принципе, и в рамках партии часто виделись, но там были другие вопросы, например, “куда там пьяный депутат опять поехал?” – рассказал Корниенко. 

Он уточнил, что если речь шла о народных депутатах, то на такие вопросы отвечал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

“А за депутатов местных советов, за их не всегда достойное поведение (они ведь тоже за руль в нетрезвом виде садятся) отвечал я”, – пояснил Корниенко. 

Сейчас же, по его словам, он говорит с президентом о прохождении законов, о том, что происходит в сессионном зале, “почему срываются те или иные вещи”.

Контекст:

Корниенко занимает должность первого вице-спикера Верховной Рады с 19 октября, до того он возглавлял партию “Слуга народа” и был заместителем главы парламентской фракции этой политсилы. 

8 ноября он сообщил о решении сложить полномочия главы партии “Слуга народа”. 15 ноября главой партии на съезде политсилы избрали нардепа Елену Шуляк. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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