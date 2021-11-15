 

“Газпром” отказался бронировать на декабрь дополнительный транзит газа через Украину

15.11.2021, 19:00, Новости дня
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“Оператор ГТС Украины” предложил на аукционе транзитные мощности в объеме до 9,8 млн м в сутки через газораспределительную станцию “Суджа” и до 5,2 млн м в сутки через “Сохрановку”. По итогам аукциона они остались невостребованными.

Также на аукционе были предложены дополнительные мощности по транзиту 85,65 млн м газа в сутки через Украину в Словакию. Востребованными оказались 19,17 млн м (как и в предыдущие дни).

Контекст:

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

“Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину. В октябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 2,634 млрд м³ (на 623 млн м³ ниже по сравнению с показателями сентября).

С 1 ноября 2021 года “Газпром” сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.

10 ноября “Газпром” увеличил заявку на транзит газа через Украину до максимальных значений – 109,3 млн м³.

11 ноября генеральный директор компании “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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