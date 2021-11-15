Казаки потребовали возбудить уголовное дело против голосового помощника Siri за отрицание решающей роли советского народа в Победе во Второй мировой войне

Атаман всероссийского киберказачьего войска Пётр Краснов обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против голосового помощника Siri, разработанного компанией Apple.

«У меня, конечно же, нет никакой продукции Apple, но один из моих молодых родственников, к сожалению, является обладателем мобильного телефона iPhone. Как-то я помогал ему с подготовкой домашнего задания по истории и он задал вопрос голосовому помощнику Siri – спросил, какую роль сыграл Второй фронт в победе над Германией. Буквально через секунду женщина с металлическим голосом ответила, что США и Великобритания внесли решающий вклад в победу над нацистской Германией и почему-то вспомнила про ленд-лиз. Тогда я попросил уточнить, а чтобы было, если бы ленд-лиза не было. Таким же голосом женщина ответила, что тогда мы победа Гитлера на Восточном фронте была бы неизбежна. Я хочу обратить ваше внимание, что сказано всё это было с использованием технологий, усиливающих восприятие информации, в том числе нейролингвистического программирования. Я изучал эти вопросы, читал литературу, поэтому понимаю, о чём говорю. То есть нашим детям пропагандируют лживый взгляд на историю Великой Победы, сознательно принижая вклад советского народа и многократно преувеличивая роль англичан и американцев. Мы зафиксировали все эти факты нарушения законодательства, я уже написал заявление в Генеральную прокуратуру. Пока мы требуем возбудить дело конкретно против Siri, но впоследствии, как я надеюсь, к ответственности будет привлечена и всё руководство компании Apple», – заявил Краснов.

В настоящий момент киберказаки создали рабочую группу по проверке других голосовых ассистентов.

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