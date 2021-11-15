 

Казаки потребовали возбудить уголовное дело против голосового помощника Siri за отрицание решающей роли советского народа в Победе во Второй мировой войне

15.11.2021, 18:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Атаман всероссийского киберказачьего войска Пётр Краснов обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против голосового помощника Siri, разработанного компанией Apple.

«У меня, конечно же, нет никакой продукции Apple, но один из моих молодых родственников, к сожалению, является обладателем мобильного телефона iPhone. Как-то я помогал ему с подготовкой домашнего задания по истории и он задал вопрос голосовому помощнику Siri – спросил, какую роль сыграл Второй фронт в победе над Германией. Буквально через секунду женщина с металлическим голосом ответила, что США и Великобритания внесли решающий вклад в победу над нацистской Германией и почему-то вспомнила про ленд-лиз. Тогда я попросил уточнить, а чтобы было, если бы ленд-лиза не было. Таким же голосом женщина ответила, что тогда мы победа Гитлера на Восточном фронте была бы неизбежна. Я хочу обратить ваше внимание, что сказано всё это было с использованием технологий, усиливающих восприятие информации, в том числе нейролингвистического программирования. Я изучал эти вопросы, читал литературу, поэтому понимаю, о чём говорю. То есть нашим детям пропагандируют лживый взгляд на историю Великой Победы, сознательно принижая вклад советского народа и многократно преувеличивая роль англичан и американцев. Мы зафиксировали все эти факты нарушения законодательства, я уже написал заявление в Генеральную прокуратуру. Пока мы требуем возбудить дело конкретно против Siri, но впоследствии, как я надеюсь, к ответственности будет привлечена и всё руководство компании Apple», – заявил Краснов.

В настоящий момент киберказаки создали рабочую группу по проверке других голосовых ассистентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение: Нас не нужно жалеть

06.09 / Назван ТОП наиболее доступных кроссоверов на вторичном рынке

27.05 / Врач Турова назвала последствия ежедневного употребления продуктов с ГМО

24.12 / «Случилось притяжение»: Ирина Климова призналась, почему развелась с Алексеем Ниловым

06.07 / Бывшая подруга Тимати похвасталась новой квартирой в элитном районе Москвы

08.06 / В Калининградской области ушел под воду траулер

14.09 / Не вернулось обоняние после коронавируса? Не паникуйте!

27.06 / «Русский суд — дом дьявола»

29.10 / Белорусский политик: Лукашенко уйдет с президентского поста до конца года

03.02 / Личный тренер раскрыла секрет спасения принцессы Дианы от страшной болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика