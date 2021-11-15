Почти 80 искусственных сооружений построили на МКАД за 10 лет
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Каждый день по Московской кольцевой автомобильной дороге проезжает более 1,3 миллиона автомобилей. Около 10 лет назад водители тратили очень много времени, проезжая по этой трассе. Автомобили могли стоят в пробках по несколько часов. Чтобы увеличить пропускную способность магистрали, столичные власти в 2011 году приняли программу реконструкции МКАД.
В первую очередь важно было “распутать” клеверные развязки. Устаревшие “лепестки” стали заменять направленными съездами – тоннелями, эстакадами, которые гораздо лучше справляются с транспортными потоками. К сегодняшнему дню на МКАД реконструировали 18 транспортных развязок. Благодаря этому их пропускная способность увеличилась на 20-30%, пробок стало меньше.
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что за последние 10 лет в рамках реконструкции развязок на МКАД построили 78 искусственных сооружений, включая 57 эстакад, 10 тоннелей и 11 путепроводов. Также появилось 13 пешеходных переходов и установлено свыше пяти километров шумозащитных экранов.
“При этом было построено и реконструировано 158,6 километра дорог”, – сообщил Загрутдинов.
Кстати, помимо реконструкции развязок, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, проводятся комплексные мероприятия по развитию прилегающих к МКАД улиц. Проезжую часть расширяют в том числе за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос.
Собянин рассказывал, что через два года будет создан новый транспортный каркас столицы, в основу которого лягут четыре магистрали: Северо-Восточная (построена полностью), Северо-Западная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада (строительство продолжается).
Ранее “Дни.ру” писали о том, что в следующем году завершится реконструкция развязки МКАД –
Осташковское шоссе. В этом месте будет построено и отремонтировано в общей сложности около пяти километров дорог. Как только работы будут закончены, улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи (Московская область).
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