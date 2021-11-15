Мнение: Перепись

Росстат переписал более 100 процентов населения России. Во всяком случае, именно так отчиталось его руководство. Теперь, по его словам, пройдет «подчистка» шероховатостей и всё станет тип-топ.

Уже никто и не пытается скрывать, что перепись 2021 года — чистой воды фейк и банальное освоение выделенного бюджета. Просто потому, что так переписи не проводят.

Но в нынешней России всё уже давно фейк и симулякр. Везде приписки, ложь и фальсификации. Правил нет, норм нет, правда запрещена. Так что чему удивляться в этом, вполне рядовом случае подтасовок?

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