 

В сети предлагают купить процессор, продажи которого официально начнутся только в 2022 году

15.11.2021, 18:38, Новости дня
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Очередной маркетинговый сбой. Так оценивают ситуацию с процессором Intel Core i5-12400 эксперты.

Дело в том, что данный чип официально должен поступить в продажу только в 2022 году, о чем сообщают разработчики из американской компании. Однако на платформе eBay устройство уже доступно для покупки.

Такие несуразицы не являются какой-то редкостью, отмечают специалисты. Если задаться целью приобрести новинку, которая еще официально не вышла на рынок, лучше поискать ее на китайских торговых площадках. Кстати, там вы найдете то, что ищете, оно даже будет называться, как надо. Но все же вы должны понимать, что имеете дело либо с грубой поделкой, либо с так называемым инженерным образцом. Иногда и они еще не доведены до промышленного качества, хотя за уникальную возможность приобрести такое устройство с вас не постесняются взять три или четыре цены.



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