Компания Qualcomm готовит к презентации новую модель процессора

Скорее всего, тот процессор, который Qualcomm готовила к выходу на рынок только в будущем году, будет официально представлен в последний день текущей осени. Об этом сообщают источники, имеющие отношение к самому производителю.

Впрочем, пока не совсем понятно, о каком именно устройстве идет речь. Большинство экспертов сходится во мнении, что производитель представит тот самый Snapdragon 898. Хотя название, на самом деле, может быть иным.

Один из вариантов названия процессора – Snapdragon 8 Gen1. Об этом говорит источник. С технической точки зрения это не имеет значения. Больше интересует возможность увеличения скорости работы примерно на 20 процентов по сравнению с существующими образцами.