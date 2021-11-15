 

Компания Qualcomm готовит к презентации новую модель процессора

15.11.2021, 18:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Скорее всего, тот процессор, который Qualcomm готовила к выходу на рынок только в будущем году, будет официально представлен в последний день текущей осени. Об этом сообщают источники, имеющие отношение к самому производителю.

Впрочем, пока не совсем понятно, о каком именно устройстве идет речь. Большинство экспертов сходится во мнении, что производитель представит тот самый Snapdragon 898. Хотя название, на самом деле, может быть иным.

Один из вариантов названия процессора – Snapdragon 8 Gen1. Об этом говорит источник. С технической точки зрения это не имеет значения. Больше интересует возможность увеличения скорости работы примерно на 20 процентов по сравнению с существующими образцами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Представитель Украины при ЕС призвал Европарламент осудить поездку французских евродепутатов в аннексированный Крым

06.03 / Объявлены сроки премьеры флагманского электроседана Cadillac

08.09 / Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

31.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

12.11 / Кремль пообещал необычную ежегодную пресс-конференцию Путина

07.08 / Среди мигрантов из Беларуси в Киеве есть агенты ФСБ – Грозев

27.07 / Экс-министр труда Польши поспорил с Миловановым на 1 млн грн

20.08 / Средний размер страховой пенсии вырос

12.03 / Обнародованы снимки обновлённого купе BMW 8 Series Gran Coupe

02.08 / Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика