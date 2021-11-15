 

Письмо Екатерины II о необходимости вакцинации решили представить на выставке в Москве

15.11.2021, 18:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАукционный дом MacDougall’s организует в Москве предаукционную выставку топ-лотов, в ходе которой покажут около 30 работ. В их числе «Портрет императрицы Екатерины II» работы Дмитрия Левицкого и письмо императрицы о необходимости вакцинации, передает пресс-служба дома.

Выставка пройдет в Москве в период с 19 по 30 ноября 2021 года.

«Портрет императрицы Екатерины II» работы Дмитрия Левицкого и письмо самодержицы всея Руси о необходимости вакцинации станут сенсацией и центральными экспонатами», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

По данным пресс-службы, письмо Екатерины II уникально тем, что это первый известный документ о первой в РФ кампании по вакцинации. В письме отмечается, что «между прочими предметами должности… одним из главнейших почитаться должен заведение прививания», писала императрица в Крым генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву. Далее она подробно объяснила, как необходимо в стране организовать вакцинацию на государственном уровне.

«Ибо без вакцинации «великий вред особливо в простом народе», – пишет она.

Работа Левицкого и письмо Екатерины выставлены одним лотом. В экспозиции также будут представлены картина Владимира Маковского «Застава на пути свадебного поезда» 1888 года и работа Сергея Виноградова «На балконе» 1916 года.

Дом MacDougall’s является крупнейшим игроком на мировом рынке русского искусства.



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