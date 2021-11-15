Недалеко от Земли обнаружен осколок Луны

Астрономы предположили, что небольшой осколок Луны находится недалеко от Земли. За него они приняли 56-метровый квазиспутник планеты, который вращается вокруг Солнца. Материалы исследования обнародованы в одном из профильных научных изданий.

Речь идет об огромном куске камня, который расположен возле орбитальной траектории Земли. Ученые назвали объект 469219 Камооалева. Не исключается, что данный элемент откололся от Луны. Также существует мнение, что это часть разрушенного гравитацией астероида, подошедшего слишком близко с Земли и Спутнику.

На сегодняшний день наиболее вероятным является сценарий с фрагментом Луны. Состав квазистпуника напоминает лунный. Объект относится к классу распространенных астероидов. Камооалева представляет собой небесное тело размером 46-58 метров в диаметре. Каждый апрель его можно в течение нескольких недель увидеть в небе. Сам по себе объект был открыт астрономами в 2016 году.

Квизиспутники являются малыми небесными телами, временно оказавшимися захваченными земным притяжением. Кроме этого, они могут следовать по соседней с ней орбите.

Источник: moya-planeta.ru