 

На рынке РФ стартовали продажи обновленного Kia Ceed

15.11.2021, 18:22, Разное
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На рынке РФ дилеры начали продавать обновленный автомобиль Kia Ceed. У клиентов есть возможность приобрести универсал и хэтчбек. Стоимость последнего варьируется от 1,564 миллиона рублей от 2,109 миллиона рублей. Если говорить об универсале, то придется заплатить 1,604-2,179 миллиона рублей.
Известно, что на рынке РФ теперь продается купе-кроссовер XCeed. Дилеры предлагают выбрать из четырех комплектаций автомобиля. Стоимость машины составляет 1,874-2,349 миллиона рублей. Все модели корейского бренда обзавелись новым логотипом. Хэтчбек и универсал получили расширенный набор опций, появился доступ к современным навигационными сервисам. Обновленные модели могут похвастаться самой новой вариацией комплекса систем безопасности и помощи водителю.

Если говорить о технических характеристиках, то на смену движку ,4 T-GDI пришел новый агрегат 1,5 T-GDI с турбонаддувом. Он работает в паре с 7-ступенчатой АКПП. Крутящий момент у двигателя увеличился до 253 Нм. Для рынка РФ агрегат имеет мощностью в 150 лошадиных сил. Этот показатель подобран с учетом действующей системы налогообложения.

Под капотом Ceed и Ceed SW может быть установлен 1,6-литровый MPI, способный выдавать 128 лошадиных сил при крутящем моменте 156,4 Нм. Он работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

Источник: a-souz.ru



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