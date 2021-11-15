Ученые заявили о существовании еще одной Планеты Х

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15.11.2021, 18:22, Разное
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Ученые из Великобритании заявили, что существует еще одна Планета Х. Они считают, что таинственная Нибиру не является единственной.
Уже давно астрономы со всего мира пытаются ответить на вопрос, действительно ли существует Нибиру. Информация, которую рассказал британский ученый Майкл Рован-Робинсон, удивило научных сотрудников со всего мира. По его словам, ему удалось обнаружить в космическом пространстве еще одну Планету Х.

Выявленное небесное тело находится на краю Солнечной системы. Ученый изучил снимки, недавно сделанные обсерваторией IRAS. Он заявил, что таинственный объект является в 3-5 раз тяжелее Земли.

На имеющихся фотографиях можно разглядеть сотни различных космических объектов. Однако только один из них соответствует параметрам Планеты Х. Если небесное тело действительно находится в пределах Солнечной системы, то оно расположено на расстоянии от Солнца на очень большом расстоянии.

Источник: nbnews.com.ua



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